РФ нанесла повітряні удари по українських підрозділах в районі Кропивницького

У п'ятницю, 25 лютого, українські збройні сили продовжили вночі спротив значним наступальним угрупованням російських окупантів. Противник наніс повітряний удар по підрозділам в районі Кропивницького, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ про події станом на 6:00.

Разом із тим відмічено значну активність ворожих вертольотів в районах вище Вилкового та з Тирасполя.

Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника, та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано.

Ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром Гостомель, до якого вчора рвались російські повітряні десанти.

У повідомленні Генштабу додають, що українські повітряні сили захищають небо над Києвом. Так, після 04:00 українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним "подарункам" російських загарбників до столиці.

Нагадаємо, що під ранок п’ятниці РФ атакувала Київ балістичними ракетами, про що повідомляв радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своєму Telegram-каналі.