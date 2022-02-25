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Окупанти кинули на Київ танкову колону з півночі. ВСУ підірвали важливий міст

Окупанти кинули на Київ танкову колону з півночі. ВСУ підірвали важливий міст
Фото: Укрінформ

У п’ятницю зранку, 25 лютого, стало відомо, що у напрямку до Києва з північного кордону просувається колона російських танків, але поряд із селищем Іванків (на шляху до столиці) українські збройні сили зав’язали з окупантом запеклий бій, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Українські оборонці підірвали міст, аби зупинити російську колону, що мала б наступати на Київ через Вишгород.

І це на тлі того, що сьогодні під ранок російські війська атакували столицю України балістичними ракетами.

Нагадаємо, що з 25 лютого до Києва завозять додаткову партію озброєння. Зброя призначається для членів територіальної оборони Києва.

Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до територіальної оборони, наступні:

  • Шевченківський район, вулиця Пугачова, 10;
  • Голосіївський район, вулиця Глушкова, 9;
  • Оболонський район, вулиця Полярна 20 (завод генераторів).

Як повідомлялося раніше, 24 лютого президент РФ Володимир Путін   оголосив   проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

Автор:
Максим Беркаль