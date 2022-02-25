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Оккупанты бросили на Киев танковую колонну с севера. Украинские силы взорвали важный мост

Оккупанты бросили на Киев танковую колонну с севера. Украинские силы взорвали важный мост

В пятницу утром, 25 февраля, стало известно, что в направлении Киева с северной границы продвигается колонна российских танков, но рядом с поселком Иванков (на пути в столицу) украинские вооруженные силы завязали с оккупантом ожесточенное сражение, сообщают в Генеральном. штабы ВСУ.

Украинские защитники оторвали мост, чтобы остановить российскую колонну, которая должна наступать на Киев через Вышгород.

И это на фоне того, что сегодня под утро российские войска атаковали столицу Украины баллистическими ракетами.

Напомним, что с 25 февраля в Киев завозят дополнительную партию вооружения. Оружие предназначено для членов территориальной обороны Киева.

Места получения оружия в Киеве для присоединяющихся к территориальной обороне следующие:

  • Шевченковский район, улица Пугачева, 10;
  • Голосеевский район, улица Глушкова, 9;
  • Оболонский район, улица Полярная, 20 (завод генераторов).

Как сообщалось ранее, 24 февраля президент РФ Владимир Путин.    объявил    проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

Автор:
Максим Беркаль