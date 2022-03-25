Российские войска обстреляли ракетами воинскую часть в Днепре

24 марта примерно в 22:38 российские оккупационные войска нанесли два ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Днепропетровской области.

По данным ведомства, в результате обстрела значительно разрушены здания воинской части. Информация о погибших и пострадавших устанавливается.

Кроме этого, по данным ГСЧС, в результате попадания ракет возникли 2 очага пожара.

В настоящее время выясняется, какими ракетами оккупанты нанесли удар по военному объекту.

Напомним, 21 марта российские оккупанты обстреляли ракетами военный полигон в Ровенской области.

Ранее сообщалось, что на второй день войны, 25 февраля, Россия нанесла ракетный удар по аэропорту Ровно, расположенному с другой стороны от города.

Противник также нанес воздушный удар по украинским подразделениям в районе Кропивницкого.