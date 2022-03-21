В Ровенской области российские войска обстреляли военный полигон

Сегодня, 21 марта, по полигону в Ровенской области российские оккупанты нанесли два ракетных удара.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Сегодня в Ровенской области три раза звучала воздушная тревога. По одному из общевойсковых полигонов нанесены два ракетных удара. На месте работает специальная комиссия", – отметил Коваль.

В свою очередь, Ровенский городской голова Александр Третьяк заявил, что в результате обстрела есть раненые.

"Ночь и утро были тревожными. Россия нанесла по Ровенской области ракетные удары. Недалеко от Ровно был поражен один из объектов. Ждем оперативных деталей. По предварительной информации, есть несколько раненых", – отметил Третьяк.

Мэр добавил, что границы Украины с Беларусью в Ровенской области не нарушены и находятся под пристальным наблюдением украинских пограничников и военных.

Напомним, 14 марта в результате российского ракетного удара по радиотелевизионной передающей станции в селе Антополь Ровенского района Ровенской области погибли девять человек и еще столько же были ранены.

По информации ОВА, две ракеты атаковали телебашню и административное помещение возле нее.

Ранее сообщалось, что на второй день войны, 25 февраля, Россия нанесла ракетный удар по аэропорту Ровно, расположенному с другой стороны от города.

В этот же день войска РФ атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. ВСУ подорвали мост, чтобы остановить российскую колонну, которая должна наступать на Киев через Вышгород.

Противник также нанес воздушный удар по украинским подразделениям в районе Кропивницкого.