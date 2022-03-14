Девять человек погибли в результате российского ракетного удара по телебашне под Ровно (ФОТО)

Девять человек погибли и еще девять пострадали 14 марта в результате российского ракетного удара по радиотелевизионной передающей станции в селе Антополь Ровенского района Ровенской области.

Как сообщает областная военная администрация, утром в понедельник две ракеты атаковали телебашню и админпомещение возле нее. Первые подразделения спасателей прибыли на место происшествия через 8 минут.

К работам были привлечены 15 единиц техники и 90 человек личного состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также 130 человек и 30 единиц техники аварийно-спасательных служб гражданской защиты.

Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль Фото: Facebook/Віталій Коваль

По состоянию на вечер 14 марта вещание местных телеканалов осуществляется в кабельных сетях. Свои услуги предоставили интернет-провайдеры "Воля-кабель", "Триолан", "Ланет-ТВ".

"Местные радиостанции возобновляют вещание в радиоэфире. Однако такими действиями Ровенщину и всю Украину не остановить! Доступ к правдивой публичной информации у населения будет", - заверяют областные власти.

Отметим, что судя по фотографиям, опубликованным начальником обладминистрации Виталием Ковалем, сама телебашня в результате обстрела устояла и не обрушилась, однако здание под ней оказалась полностью разрушено.

Ровенская телебашня была построена в 1967 году, имеет высоту 239 метров. По данным Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, она транслировала на область 14 радио- и 14 телевизионных каналов, в том числе 32 программы в цифровом формате.

Напомним также, что на второй день войны, 25 февраля, Россия нанесла ракетный удар по аэропорту Ровно, расположенному с другой стороны от города.