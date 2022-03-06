Оккупанты обстреляли телевышку в Харькове. Телетрансляция временно прекращена

Из-за повторного обстрела телебашни в Харькове регион временно остался без теле- и радиотрансляции. Однако украинцы могут воспользоваться альтернативными каналами для получения информации. Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Так, в ходе обстрелов уничтожены технические помещения, устанавливается, какой ущерб был причинен самим башням.

В ведомстве призвали жителей Харькова и области, у которых есть такая возможность, воспользоваться альтернативными каналами получения объективной информации.

Кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами:

На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к речи бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система.

На Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).

На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.

Кроме того, слушайте украинское радиовещание в интернет-радио: radioplayer.ua

В приложении "Дія". Дія TV транслирует телемарафон UA вместе, где 24/7 освещается война россии против Украины. Каждый может бесплатно в реальном времени следить за событиями. Обновляйте приложение.

Напомним, что в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям рассказали об альтернативных способах коммуникации между абонентами и вызова экстренных служб в случае отсутствия мобильной связи.