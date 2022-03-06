Окупанти обстріляли телевежу у Харкові. Телетрансляція тимчасово припинено

Через повторний обстріл телевежі в Харкові регіон тимчасово залишився без теле- та радіотрансляції. Однак, українці можуть скористатися альтернативними каналами для отримання інформації. Про це повідомили у Держспецзв'язку.

Так, в ході обстрілів знищені технічні приміщення, встановлюється, які збитки були завдані самим вежам.

У відомстві закликали мешканців Харкова та області, які мають таку можливість, скористатися альтернативними каналами отримання об'єктивної інформації.

Окрім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами:

На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мови безкоштовний. Для перегляду телебачення потрібен супутниковий ресівер та супутникова антена система.

На YouTube. Більшість українських каналів мають канали на YouTube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на веб-сторінці Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, виберіть у налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три точки у верхній частині відео – якість – 360р або 480р – цього буде достатньо).

На ВТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ до українського телебачення тепер також безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у програмі або на веб-сторінці улюбленої платформи.

Окрім того, слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо: radioplayer.ua

У додатку "Дія". Дія TV транслює телемарафон UA разом, де 24/7 висвітлюється війна Росії проти України. Кожен може безкоштовно реально стежити за подіями. Оновлення програми.

Нагадаємо, що в Держслужбі з надзвичайних ситуацій розповіли про альтернативні способи комунікації між абонентами та виклик екстрених служб у разі відсутності мобільного зв'язку.