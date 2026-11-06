Що потрібно бізнесу для масштабування штучного інтелекту

Масштабування ШІ починається з оцінки завдання, навантаження й вимог до доступності сервісу. Це визначає розміщення обладнання, повну вартість роботи рішення та готовність до зростання.

Як оцінити користь ШІ

Онлайн-асистент за секунди відповідає клієнту, знаходить пункт у документі чи створює зображення. Для сотень або тисяч користувачів одночасно потрібно впорядкувати дані, захистити конфіденційну інформацію, визначити точки перевірки результату людиною та розрахувати пікове навантаження. Сервіс має залишатися доступним і в години піків.

За AI Index 2026 Стенфордського університету, у 2025 році 88% опитаних організацій використовували ШІ. ШІ-агенти, здатні виконувати послідовності завдань, залишалися на ранньому етапі застосування. Це дає підстави очікувати попиту на подальшу інтеграцію з вимогами до якості й передбачуваної вартості операцій.

У дослідженні Top Lead за підтримки Мінцифри, оприлюдненому в січні 2026 року, серед понад 200 компаній 93% повідомили про використання ШІ, а 62% відзначили позитивний вплив на продуктивність та економічні показники. Результати описують учасників, а не всі українські підприємства. Найчастіше ШІ застосовували в аналізі даних і ринку, прогнозуванні, маркетингу та продажах. Подальша автоматизація може охопити звернення клієнтів, пошук у внутрішніх базах знань і прогнози попиту. Ефект перевіряють за часом виконання, кількістю помилок та витратами.

Як обрати розміщення сервісу

Через ризики для безперервності роботи інфраструктури українському бізнесу слід заздалегідь визначити вимоги до резервного живлення, зв'язку й відновлення після збоїв. Вибір між хмарою, обладнанням у датацентрі провайдера та власною серверною залежить від характеру даних, потрібної швидкості відповіді й бюджету. Для власного обладнання необхідний аудит потужності майданчика, резервування та охолодження.

Хмарні ШІ-сервіси також працюють на фізичних серверах у центрах обробки даних, або ЦОД. Обчислення потрібні для навчання та використання моделей. Більше користувачів і складніші завдання змінюють вимоги до серверів та інженерних систем.

Чому важливе енергопостачання

За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства у звіті Key Questions on Energy and AI 2026, у 2025 році всі датацентри світу спожили 485 ТВт·год електроенергії. За основним прогнозом, до 2030 року це близько 950 ТВт·год, або близько 3% світового попиту. Споживання майданчиків для ШІ за цей період може потроїтися. Окремі завдання стають енергоефективнішими, але поширення сервісів, генерація відео та багатокрокові сценарії підвищують загальний попит. Доступні потужності й мережеві підключення варто планувати разом із закупівлею серверів.

Як підтримувати роботу обладнання

Фабриками ШІ називають спеціалізовані комплекси для навчання й використання моделей. Графічні процесори GPU виконують операції паралельно, а їх щільне розміщення створює високе теплове навантаження. У потужних ШІ-конфігураціях електрична потужність стійки може перевищувати 100 кВт. Без належного відведення тепла обладнання може сповільнитися чи вимкнутися. Рішення Schneider Electric для фабрик ШІ узгоджують сервери, живлення та охолодження під навантаження й подальше розширення.

Повітряного охолодження достатньо для багатьох завдань, але у стійках із великою кількістю потужних GPU його можливості обмежені. Пряме рідинне охолодження direct-to-chip відводить тепло від процесорів через прилеглі пластини з теплоносієм. Рідина герметичними каналами й трубопроводами передає тепло системі охолодження ЦОД. Блок розподілу теплоносія CDU підтримує циркуляцію, а в архітектурі з теплообмінником розділяє серверний і зовнішній контури.

Перехід можливий поетапно: рідина охолоджує найпотужніші компоненти, повітря обслуговує решту. Рішення Schneider Electric для рідинного охолодження дають змогу підбирати архітектуру для нових майданчиків і модернізації наявних. Очікувану економію енергії розраховують для конкретного навантаження та умов експлуатації проєкту.

Що контролювати після запуску

Комплексні рішення для ІТ-інфраструктури охоплюють стійки, живлення, охолодження, програмне забезпечення й сервіс. DCIM EcoStruxure IT допомагає постійно контролювати стан інфраструктури, енергоспоживання та температури, виявляти відхилення й планувати розміщення нового обладнання. Це показує ресурс для зростання та потребу в модернізації.

Швидше опрацьоване звернення чи точніший прогноз слід оцінювати разом із вартістю обчислень і надійністю сервісу. Інфраструктура під реальне навантаження допомагає зберігати результат зі зростанням аудиторії. ШІ відкриває українському бізнесу можливості автоматизації, підвищення продуктивності та посилення конкурентних переваг. За масштабного впровадження обчислення, стабільне живлення, охолодження та управління ресурсами стають такими ж важливими, як алгоритми: розвиток моделей і сервісів залежить від надійності, масштабованості й енергоефективності датацентрів.