У РФ анонсували нові удари на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу

Атаки здійснюватимуть із застосуванням "високоткової зброї".

Росія має намір завдати ударів по українським підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє російський "Інтерфакс".

Повідомляється, що атаки здійснюватимуть із застосуванням "високоткової зброї" в рамках "виконання завдання з демілітаризації України".

У РФ зазначили, що на таких підприємствах українська сторона "намагається відновлювати пошкоджену військову техніку для подальшого спрямування до районів бойових дій".

Нагадаємо, що 1 березня у Києві російські війська обстріляли телевежу. За попередніми даними ДСНС, внаслідок обстрілу, станом на 18:00, загинули п'ятеро людей і стільки ж постраждали.