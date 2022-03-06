Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Політика
Дата публікації

У РФ анонсували нові удари на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу

У РФ анонсували нові удари на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу
Фото: Anadolu Agency

Атаки здійснюватимуть із застосуванням "високоткової зброї".

Росія має намір завдати ударів по українським підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє російський "Інтерфакс".

Повідомляється, що атаки здійснюватимуть із застосуванням "високоткової зброї" в рамках "виконання завдання з демілітаризації України".

У РФ зазначили, що на таких підприємствах українська сторона "намагається відновлювати пошкоджену військову техніку для подальшого спрямування до районів бойових дій".

Нагадаємо, що 1 березня у Києві російські війська обстріляли телевежу. За попередніми даними ДСНС, внаслідок обстрілу, станом на 18:00, загинули п'ятеро людей і стільки ж постраждали.