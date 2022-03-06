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Воювати за Україну їдуть іноземці з 52 країн – міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
На даний момент загальна кількість заявок досягла майже 20 тисяч.
Іноземці із 52 країн їдуть в Україну, щоб протистояти російській військовій агресії. Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Весь світ сьогодні на боці України. Не лише на словах, а й у справах. Мобілізація вільних людей світу просто вражає. На сьогоднішній день до нас приходять досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їхнє бажання, яке вони виявили, ми їхнє не наймали, це їхня добровільна готовність воювати на боці добра", - заявив Кулеба.
Кулеба зазначив, що не має права розкривати точну кількість іноземців, які вже почали ставати на захист України зі зброєю, а також деталізувати окремі країни. Але він зазначив, що загальна кількість заявок вже наближається до 20 тисяч.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський оголосив про формування нового підрозділу - Міжнародного легіону територіальної оборони України, який комплектуватиметься з іноземців, які хочуть взяти участь у відображенні російської агресії.