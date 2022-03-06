Воювати за Україну їдуть іноземці з 52 країн – міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

На даний момент загальна кількість заявок досягла майже 20 тисяч.

Іноземці із 52 країн їдуть в Україну, щоб протистояти російській військовій агресії. Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Весь світ сьогодні на боці України. Не лише на словах, а й у справах. Мобілізація вільних людей світу просто вражає. На сьогоднішній день до нас приходять досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їхнє бажання, яке вони виявили, ми їхнє не наймали, це їхня добровільна готовність воювати на боці добра", - заявив Кулеба.

Кулеба зазначив, що не має права розкривати точну кількість іноземців, які вже почали ставати на захист України зі зброєю, а також деталізувати окремі країни. Але він зазначив, що загальна кількість заявок вже наближається до 20 тисяч.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський оголосив про формування нового підрозділу - Міжнародного легіону територіальної оборони України, який комплектуватиметься з іноземців, які хочуть взяти участь у відображенні російської агресії.