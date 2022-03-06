Документи полонених окупантів свідчать, що вони одразу планували бомбити міста України, - Зеленський

Бомбардування міст та мирних людей російські війська планували одразу. Про це, як сказав у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський, свідчать свідчення полонених пілотів та їх документи.

"Заговорили російські військові, яких взяли у полон наші захисники. Сотні-сотні полонених. Серед них – і пілоти літаків, які бомбили наші міста. Наших мирних людей, - каже президент України. - Ми почули їхні свідчення. Ми побачили документи. Мапи. Плани. Не вчорашнього дня. Це не імпровізація”.

За словами президента, вторгнення свідомо готувалося з порушенням правил війни.

“Тому Харків. Тому Чернігів. Тому Суми. Тому Маріуполь. І багато-багато інших українських міст-героїв побачили чисте зло. Звірство. Так було заплановано. Але це не вбʼє нашу людяність".

Президент запевнив, що з полоненими поводяться у рамках Женевської конвенції.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін об’явив про початок вторгнення російських військ в Україну. Міста обстрілюють ракетами. Точаться позиційні бої - українці намагаються стримати російські війська. Є жертви серед цивільного населення та військових.