У Харківській області внаслідок авіаудару пошкоджено газопровід

Сьогодні, 2 березня, на об'єкт Оператора ГТС України в Харківській області здійснено авіаційну атаку. В результаті стався вибух та пошкоджено дві нитки газопроводу-відведення до газорозподільної станції (ГРС).

Про це повідомила пресслужба ВДТСУ.

Співробітники компанії були змушені відключити ГРС Ізюма та Бражківки. Припинено газопостачання міста Ізюм. Без газу залишилося понад 40 тис. осіб.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих серед співробітників немає. Транспортування газу буде відновлено після відповідних ремонтних робіт, як тільки їх проведення буде можливим.

"Цілеспрямована атака на об'єкти критичної інфраструктури є терористичним актом проти мирного населення України", – зазначив гендиректор ВДТСУ Сергій Макогон.

За його словами, компанія готує звернення до правоохоронних органів.

Зазначимо, що російські окупанти вже знаходяться на території Балаклії в Харківській області. Міська влада та особисто мер міста Іван Столбовий заявив, що не співпрацюватимуть з військами Російської Федерації.