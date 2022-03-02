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В Харьковской области в результате авиаудара поврежден газопровод
Сегодня, 2 марта, на объект Оператора ГТС Украины в Харьковской области совершена авиационная атака. В результате произошел взрыв и повреждены две нити газопровода-отвода к газораспределительной станции (ГРС).
Об этом сообщила пресс-служба ОГТСУ.
Сотрудники компании были вынуждены отключить ГРС Изюма и Бражковки. Прекращено газоснабжение города Изюм. Без газа остались более 40 тыс. человек.
По предварительной информации, жертв и пострадавших среди сотрудников нет. Транспортировка газа будет возобновлена после соответствующих ремонтных работ, как только их проведение будет возможно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры является террористическим актом против мирного населения Украины", – отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.
По его словам, компания готовит обращение в правоохранительные органы.
Отметим, российские оккупанты уже находятся на территории Балаклеи в Харьковской области. Городские власти и лично мэр города Иван Столбовой заявил, что не будут сотрудничать с войсками Российской Федерации.