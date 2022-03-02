В Харьковской области в результате авиаудара поврежден газопровод

Сегодня, 2 марта, на объект Оператора ГТС Украины в Харьковской области совершена авиационная атака. В результате произошел взрыв и повреждены две нити газопровода-отвода к газораспределительной станции (ГРС).

Об этом сообщила пресс-служба ОГТСУ.

Сотрудники компании были вынуждены отключить ГРС Изюма и Бражковки. Прекращено газоснабжение города Изюм. Без газа остались более 40 тыс. человек.

По предварительной информации, жертв и пострадавших среди сотрудников нет. Транспортировка газа будет возобновлена ​​после соответствующих ремонтных работ, как только их проведение будет возможно.

"Целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры является террористическим актом против мирного населения Украины", – отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

По его словам, компания готовит обращение в правоохранительные органы.

Отметим, российские оккупанты уже находятся на территории Балаклеи в Харьковской области. Городские власти и лично мэр города Иван Столбовой заявил, что не будут сотрудничать с войсками Российской Федерации.