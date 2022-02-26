На трассе Изюм-Харьков обстреляли пассажирский автобус: есть жертвы

В субботу, 26 февраля, в Харьковской области вблизи села Волохов Яр на трассе Изюм-Харьков российские военные обстреляли пассажирский автобус. В результате погиб 1 человек, 14 ранены.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на заместителя Изюмского городского головы Владимира Мацокина.

"Это был расстрел. Российские военные ехали по трассе и расстреляли автобус с людьми", - сказал заместитель городского головы города Изюм Владимир Мацокин.

Раненых отправили в больницу в Изюм.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.