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На трассе Изюм-Харьков обстреляли пассажирский автобус: есть жертвы

На трассе Изюм-Харьков обстреляли пассажирский автобус: есть жертвы
На трассе Изюм-Харьков обстреляли пассажирский автобус: есть жертвы

В субботу, 26 февраля, в Харьковской области вблизи села Волохов Яр на трассе Изюм-Харьков российские военные обстреляли пассажирский автобус. В результате погиб 1 человек, 14 ранены.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на заместителя Изюмского городского головы Владимира Мацокина.

"Это был расстрел. Российские военные ехали по трассе и расстреляли автобус с людьми", - сказал заместитель городского головы города Изюм Владимир Мацокин.

Раненых отправили в больницу в Изюм.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько