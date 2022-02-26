В Харьковской области эвакуировали персонал Шебелинского завода

Шебелинский НПЗ остановили из-за рисков военных действий, его персонал эвакуировали, сообщает "Нафтогаз".

Работу завода планируют возобновить после стабилизации ситуации.

АО "Укргаздобыча" продолжает работу на всех своих объектах, за исключением расположенных возле линии разграничения. Украинские подземные газохранилища продолжают работать в штатном режиме, газ отбирают в необходимом объеме. Ночью над Бильче - Волицко - Угерским и Дашавским ПХГ были зафиксированы беспилотные летательные объекты. Очередной персонал вызвал полицию и СБУ.

В райцентре Волновахи (без газа остаются около 1000 абонентов. При обстреле здесь был поврежден газопровод, который осмотреть не удается. Но зафиксировано резкое увеличение использования газа.

Остальные объекты "Нафтогаза", по состоянию на 26 февраля, продолжают работать в штатном режиме.

Ранее в компании сообщили, что некоторые газодобывающие объекты из-за рисков, связанных с боевыми действиями, законсервированы.