Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Экономика
Дата публикации

В Харьковской области эвакуировали персонал Шебелинского завода

нпз
Шебеленский НПЗ. Фото: пресс-служба завода

Шебелинский НПЗ остановили из-за рисков военных действий, его персонал эвакуировали, сообщает "Нафтогаз".

Работу завода планируют возобновить после стабилизации ситуации.

АО "Укргаздобыча" продолжает работу на всех своих объектах, за исключением расположенных возле линии разграничения. Украинские подземные газохранилища продолжают работать в штатном режиме, газ отбирают в необходимом объеме. Ночью над Бильче - Волицко - Угерским и Дашавским ПХГ были зафиксированы беспилотные летательные объекты. Очередной персонал вызвал полицию и СБУ.

В райцентре Волновахи (без газа остаются около 1000 абонентов. При обстреле здесь был поврежден газопровод, который осмотреть не удается. Но зафиксировано резкое увеличение использования газа.

Остальные объекты "Нафтогаза", по состоянию на 26 февраля, продолжают работать в штатном режиме.

Ранее в компании сообщили, что некоторые газодобывающие объекты из-за рисков, связанных с боевыми действиями, законсервированы.

Автор:
Сергей Горелов