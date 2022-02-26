Украинские военные отбили Киевскую ГЭС

Российские оккупационные войска безрезультатно пытались захватить Киевскую гидроэлектростанцию. При этом Вооруженные силы Украины успешно отбили атаки. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

Утром 26 февраля Минэнергетики сообщило, что из-за боевых действий было принято решение временно остановить работу Киевской ГЭС. Тогда же персонал отправили в бомбоубежище.

Вскоре украинские военные успешно отбили атаки российских оккупантов.

"Украинские вооруженные силы во время продолжительных боев этой ночью отбили Киевскую ГЭС у российских оккупантов. Станция полностью находится под контролем. Технический персонал покинул хранилища и приступил к работе. По состоянию на 8:30 26 февраля 2022 Киевская ГЭС работает в штатном режиме. Слава нашим ВСУ", — рассказал Галущенко.

Кроме того, по информации Минэнергетики, в настоящее время Киевская ТЭС-6 работает в штатном режиме.

В это же время в других регионах российские военные повредили несколько воздушных линий и подстанций, поэтому отключены от сети в том числе:

32 населенных пункта в Черниговской области;

53 населенных пункта в Запорожской области;

11 населенных пунктов в Сумской области;

551 домохозяйство в Одесской области в сельской местности.

"Технический персонал оперативно возобновляет энергоснабжение потребителям, как только прекращаются боевые действия на территории соответствующих повреждений", — уточнили в ведомстве.

Напомним, ряд производственных объектов АО "Укргаздобыча" из-за рисков, связанных с боевыми действиями, законсервированы. Потери газа по этой причине сейчас составляют около 1 млн куб. м в сутки.

После стабилизации ситуации компания намерена возобновить работу этих объектов.