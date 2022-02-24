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Категория
Энергетика
Дата публикации

"Укрэнерго" призывает граждан не верить фейкам о необходимости отключить все электроприборы из-за подключения украинской энергосистемы к европейской

"Укрэнерго" призывает граждан не верить фейкам о необходимости отключить все электроприборы из-за подключения украинской энергосистемы к европейской

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призывает граждан не верить фейкам о необходимости отключить все электроприборы из-за подключения украинской энергосистемы к европейской. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В соцсетях и некоторых СМИ распространяются ФЕЙКИ о том, что в 23.30 нужно выключить все приборы и до нуля снизить потребление в домах. Вроде бы из-за подключение нашей сети к европейской системе. Именно так работает враг. Такие призывы направлены на то, чтобы нанести вред энергосистеме", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго" официально опровергает информацию и заявляет, что энергосистема работает в штатном режиме. 

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе. Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.

Государственная граница Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое орудие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.

Автор:
Степан Крьока