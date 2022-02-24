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"Укрэнерго" призывает граждан не верить фейкам о необходимости отключить все электроприборы из-за подключения украинской энергосистемы к европейской
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призывает граждан не верить фейкам о необходимости отключить все электроприборы из-за подключения украинской энергосистемы к европейской. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В соцсетях и некоторых СМИ распространяются ФЕЙКИ о том, что в 23.30 нужно выключить все приборы и до нуля снизить потребление в домах. Вроде бы из-за подключение нашей сети к европейской системе. Именно так работает враг. Такие призывы направлены на то, чтобы нанести вред энергосистеме", - говорится в сообщении.
"Укрэнерго" официально опровергает информацию и заявляет, что энергосистема работает в штатном режиме.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе. Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.Подписывайтесь на наш YouTube канал
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