Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призывает граждан не верить фейкам о необходимости отключить все электроприборы из-за подключения украинской энергосистемы к европейской. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В соцсетях и некоторых СМИ распространяются ФЕЙКИ о том, что в 23.30 нужно выключить все приборы и до нуля снизить потребление в домах. Вроде бы из-за подключение нашей сети к европейской системе. Именно так работает враг. Такие призывы направлены на то, чтобы нанести вред энергосистеме", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго" официально опровергает информацию и заявляет, что энергосистема работает в штатном режиме.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе. Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.

Государственная граница Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое орудие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.