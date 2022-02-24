Національна енергетична компанія "Укренерго" закликає громадян не вірити фейкам про необхідність відключити всі електроприлади через підключення української енергосистеми до європейської. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У соцмережах та деяких ЗМІ поширюються ФЕЙКИ про те, що о 23.30 потрібно вимкнути всі прилади і до нуля знизити споживання в будинках. Начебто через підключення нашої мережі до європейської системи. Саме так працює ворог. Такі заклики спрямовані на те, щоб завдати шкоди енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

"Укренерго" офіційно спростовує інформацію та заявляє, що енергосистема працює у штатному режимі.

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