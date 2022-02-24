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Категорія
Енергетика
Дата публікації

"Укренерго" закликає громадян не вірити фейкам про необхідність відключити всі електроприлади через підключення української енергосистеми до європейської

"Укренерго" закликає громадян не вірити фейкам про необхідність відключити всі електроприлади через підключення української енергосистеми до європейської

Національна енергетична компанія "Укренерго" закликає громадян не вірити фейкам про необхідність відключити всі електроприлади через підключення української енергосистеми до європейської. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У соцмережах та деяких ЗМІ поширюються ФЕЙКИ про те, що о 23.30 потрібно вимкнути всі прилади і до нуля знизити споживання в будинках. Начебто через підключення нашої мережі до європейської системи. Саме так працює ворог. Такі заклики спрямовані на те, щоб завдати шкоди енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

"Укренерго" офіційно спростовує інформацію та заявляє, що енергосистема працює у штатному режимі.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок військової операції на Донбасі. Росія завдала ударів по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі . Вони використовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні.

Автор:
Степан Крьока