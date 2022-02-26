Українські військові відбили Київську ГЕС

Російські окупаційні війська безрезультатно намагалися захопити Київську гідроелектростанцію. При цьому Збройні сили України успішно відбили атаки. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

Вранці 26 лютого Міненергетики повідомило, що через бойові дії було ухвалено рішення тимчасово зупинити роботу Київської ГЕС. Тоді ж персонал відправили до бомбосховища.

Незабаром українські військові успішно відбили атаки російських окупантів.

"Українські збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів. Станція повністю перебуває під контролем. Технічний персонал залишив сховища та приступив до роботи. Станом на 8:30 26 лютого 2022 року Київська ГЕС працює у штатному режимі. Слава нашим ЗСУ", - розповів Галущенко.

Крім того, за інформацією Міненергетики, наразі Київська ТЕС-6 працює у штатному режимі.

В цей же час в інших регіонах російські військові пошкодили кілька повітряних ліній та підстанцій, тому відключені від мережі:

32 населені пункти у Чернігівській області;

53 населені пункти в Запорізькій області;

11 населених пунктів у Сумській області;

551 домогосподарство в Одеській області у сільській місцевості.

"Технічний персонал оперативно відновлює енергопостачання споживачам, щойно припиняються бойові дії на території відповідних пошкоджень", - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, низка виробничих об'єктів АТ "Укргазвидобування" через ризики, пов'язані з бойовими діями, законсервовані. Втрати газу з цієї причини зараз становлять близько 1 млн. куб. м на добу.

Після стабілізації ситуації компанія має намір поновити роботу цих об'єктів.