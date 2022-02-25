Низка газодобувних об'єктів законсервована через бойові дії, - Нафтогаз

Нафтогаз надав оперативну інформацію щодо роботи підприємств групи станом на 20.00. 25 лютого 2022 року.

Ряд виробничих об'єктів АТ "Укргазвидобування" через ризики, пов'язані з бойовими діями, законсервовані. Втрати газу з цієї причини зараз становлять близько 1 млн. куб. м на добу. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз".

Після стабілізації ситуації компанія має намір поновити роботу цих об'єктів. Персонал евакуйовано.

АТ "Чорноморнафтогаз" продовжує добувати газ на Стрілецькому родовищі (Генічний район Херсонської області) та постачати газом місцеве населення. Місто Генічеськ захоплене російськими військами. Частину працівників учора було евакуйовано, для поточного обслуговування промислу залишилися працівники з-поміж місцевих жителів. Обладнання та газопроводи не пошкоджені.

Мринське підземне сховище газу (Чернігівська область) тимчасово припинило відбір газу у зв'язку із повідомленнями про бойові дії за 8-9 км від газосховища. Відповідний обсяг газу компенсується за рахунок збільшення відбору із Солохівського та Кегичівського підземних газосховищ. Інші об'єкти АТ Укртрансгаз - Оператор газосховищ працюють у штатному режимі.

У Волновасі працівники АТ "Донецькоблгаз" виконали 38 заявок щодо локалізації поривів, відключили точково близько 30 будинків приватного сектора з перебитими вводами та лічильниками, наклали бандажі. Школа №13 у м. Торецьку залишилася через пошкодження інфоаструктури без газопостачання, аварійна бригада не може поки що виїхати на місце через обстріл. Також поки що без газу залишаються абоненти в населених пунктах Бугас, Новомиколаївка, Нова Ігнатівка, Стара Ігнатівка.

ВАТ "Кіровоградгаз" працює у звичайному режимі без позаштатних ситуацій.

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" забезпечить природним газом 445 споживачів, які мають прострочені борги. Йдеться переважно про бюджетні установи, виробників тепла та релігійні організації, які не змогли вчасно розрахуватися за грудень 2021 року. Зокрема, планується, що компанія з 27 лютого відновить газопостачання 11 підприємствам ТКЕ та бюджетним організаціям, з якими призупинило співпрацю раніше через неврегульовані питання заборгованості.

Згідно з контрактом, для повних розрахунків клієнти "Нафтогазу Трейдінга" мають 45 діб після завершення місяця постачання. Тобто оплата за грудень 2021 року мала надійти до 15 лютого 2022 року. Переважна більшість із майже 12 тисяч споживачів компанії здійснює розрахунки вчасно. Боржники мали припинити отримувати газ від "Нафтогазу Трейдингу" і перейти до постачальника "останньої надії" до погашення боргу. Проте через запровадження воєнного стану у зв'язку із нападом Російської Федерації 24 лютого компанія ініціювала пом'якшення фінансових вимог до контрагентів.

АТ "Укртранснафта", АТ "Укрспецтрансгаз" та Шебелінський нафтопереробний завод продовжують роботу у штатному режимі.

У Харківській області дві АЗС мережі U.GO/Укргазвидобування призупинили роботу через загрозу обстрілу. Персонал АЗС залишив територію станції з міркувань безпеки. Ніхто не постраждав. (Мережа U.GO/Укргазвидобування – це 21 АЗС, розташованих у м. Харкові та Харківській області).

Всі діджитал-сервіси та сайт ТОВ Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" працюють стабільно та без збоїв. Контакт-центр компанії обробив за нинішні 426 дзвінків побутових споживачів газу – це вчетверо менше порівняно з довоєнними днями.

ТЕЦ Новояворівська та Нового Роздолу (Львівщина) стабільно подають мешканцям тепло та гарячу воду, Новояворівські та Новороздільські електромережі забезпечують електроенергію.