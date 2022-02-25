Ряд газодобывающих объектов законсервированы из-за боевых действий, - Нафтогаз

Нафтогаз предоставил оперативную информацию о работе предприятий группы по состоянию на 20.00. 25 февраля 2022 года.

Ряд производственных объектов АО "Укргаздобыча" из-за рисков, связанных с боевыми действиями, законсервированы. Потери газа по этой причине сейчас составляют около 1 млн куб. м в сутки. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

После стабилизации ситуации компания намерена возобновить работу этих объектов. Персонал эвакуирован.

АО "Черноморнефтегаз" продолжает добывать газ на Стрелковом месторождении (Генический район Херсонской области) и снабжать газом местное население. Город Геническ захвачен русскими войсками. Часть работников вчера были эвакуированы, для текущего обслуживания промысла остались работники из числа местных жителей. Оборудование и газопроводы не повреждены.

Мрынское подземное хранилище газа (Черниговская область) временно прекратило отбор газа в связи с сообщениями о боевых действиях в 8-9 км от газохранилища. Соответствующий объем газа компенсируется за счет увеличения отбора из Солоховского и Кегичевского подземных газохранилищ. Остальные объекты АО Укртрансгаз - Оператор газохранилищ работают в штатном режиме.

В Волновахе работники АО "Донецкоблгаз" выполнили 38 заявок по локализации порывов, отключили точечно около 30 домов частного сектора с перебитыми вводами и счетчиками, наложили бандажи. Школа №13 в г. Торецке осталась из-за повреждения инфоаструктуры без газоснабжения, аварийная бригада не может пока выехать на место из-за обстрелов. Также пока без газа остаются абоненты в населенных пунктах Бугас, Новониколаевка, Новая Игнатьевка, Старая Игнатьевка.

ОАО "Кировоградгаз" работает в обычном режиме без внештатных ситуаций.

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" обеспечит природным газом 445 потребителей, имеющих просроченные долги. Речь идет преимущественно о бюджетных учреждениях, производителях тепла и религиозных организациях, которые не смогли вовремя рассчитаться за декабрь 2021 года. В частности, планируется, что компания с 27 февраля возобновит газоснабжение 11 предприятиям ТКЭ и бюджетным организациям, с которыми приостановило сотрудничество раньше из-за неурегулированных вопросов задолженности.

Согласно контракту, для полных расчетов клиенты "Нафтогаза Трейдинга" имеют 45 суток после завершения месяца поставки. То есть оплата за декабрь 2021 должна была поступить до 15 февраля 2022 года. Подавляющее большинство из почти 12 тысяч потребителей компании производит расчеты в срок. Должники должны были прекратить получать газ от "Нафтогаз Трейдинга" и перейти к поставщику "последней надежды" до погашения долга. Однако из-за введения военного положения в связи с нападением Российской Федерации 24 февраля компания инициировала смягчение финансовых требований к контрагентам.

АО "Укртранснефть", АО "Укрспецтрансгаз" и Шебелинский нефтеперерабатывающий завод продолжают работу в штатном режиме.

В Харьковской области две АЗС сети U.GO/Укргаздобыча приостановили работу из-за угрозы обстрелов. Персонал АЗС покинул территорию станции из соображений безопасности. Никто не пострадал. (сеть U.GO/Укргаздобыча – это 21 АЗС, расположенных в г. Харькове и Харьковской области).

Все диджитал-сервисы и сайт ООО Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" работают стабильно и без сбоев. Контакт-центр компании обработал за нынешние 426 звонков бытовых потребителей газа - это в четыре раза меньше по сравнению с довоенными днями.

ТЭЦ Новояворовская и Нового Роздола (Львовщина) стабильно подают жильцам тепло и горячую воду, Новояворовские и Новораздельские электросети обеспечивают электроэнергию.