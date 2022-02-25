"Нафтогаз" продолжает работать в штатном режиме

Объекты группы “Нафтогаз” по состоянию на 10:00 25 февраля работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-службы “Нафтогаза”.

Шебелинский нефтеперерабатывающий завод, АО "Укрспецтрансгаз", все объекты АО "Укртранснафта" и АО "Укртрансгаз — Оператор газохранилищ Украины" работают в штатном режиме.

АО "Укргаздобыча" продолжает добывать газ на всех своих объектах за исключением ряда УКПГ, которые находятся вблизи линии разграничения.

Все службы ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" работают в обычном режиме, выполняя задания по приему-передаче природного газа контрагентам и обрабатывая запросы бытовых потребителей газа.

Новояворовская и Новораздельская ТЭЦ (Львовская область), которые находятся в управлении ООО "Нафтогаз Тепло", работают в обычном режиме, жильцы обеспечены теплом и электричеством.

В Новолуганске (зона деятельности АО "Донецкоблгаз", которое находится в управлении "Нафтогаза") обстрелами поврежден газопровод, продолжаются ремонтные работы.

ОАО "Кировоградгаз" работает в обычном режиме без внештатных ситуаций.

Напомним, в пятницу, 25 февраля, российские войска нанесли воздушные удары по разным городам Украины. Так, противник атаковал украинские подразделения в районе Кропивницкого, а также выпустил ракету по аэродрому в Ровно.