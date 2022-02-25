"Нафтогаз" продовжує працювати у штатному режимі

Об'єкти групи “Нафтогаз” станом на 10.00 25 лютого працюють у штатному режимі. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Шебелінський нафтопереробний завод, АТ "Укрспецтрансгаз", усі об'єкти АТ "Укртранснафта" та АТ "Укртрансгаз - Оператор газосховищ України" працюють у штатному режимі.

АТ "Укргазвидобування" продовжує видобувати газ на всіх своїх об'єктах за винятком низки УКПГ, що знаходяться поблизу лінії розмежування.

Усі служби ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" працюють у звичайному режимі, виконуючи завдання щодо приймання-передачі природного газу контрагентам та обробляючи запити побутових споживачів газу.

Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ (Львівська область), що знаходяться в управлінні ТОВ "Нафтогаз Тепло", працюють у звичайному режимі, мешканці забезпечені теплом та електрикою.

У Новолуганську (зона діяльності АТ "Донецькоблгаз", яке знаходиться в управлінні "Нафтогазу") обстрілами пошкоджено газопровід, продовжуються ремонтні роботи.

ВАТ "Кіровоградгаз" працює у звичайному режимі без позаштатних ситуацій.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 лютого, російські війська завдали повітряних ударів по різних містах України. Так, противник атакував українські підрозділи в районі Кропивницького, а також випустив ракету аеродромом у Рівному.