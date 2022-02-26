На Харківщині евакуювали персонал Шебелинського заводу

Шебелінський НПЗ зупинили через ризики військових дій, його персонал евакуювали, повідомляє "Нафтогаз".

Роботу заводу планують відновити після стабілізації ситуації.



АТ "Укргазвидобування" продовжує роботу на всіх своїх об'єктах, за винятком розташованих біля лінії розмежування. Українські підземні газосховища продовжують працювати у штатному режимі, газ відбирають у необхідному обсязі. Вночі над Більче - Волицько - Угерським та Дашавським ПСГ було зафіксовано безпілотні літальні об'єкти. Черговий персонал викликав поліцію та СБУ.

У райцентрі Волновахи (без газу залишаються близько 1000 абонентів. При обстрілі тут було пошкоджено газопровід, який не вдасться оглянути. Але зафіксовано різке збільшення використання газу.

Інші об'єкти "Нафтогазу" станом на 26 лютого продовжують працювати у штатному режимі.

Раніше в компанії повідомили, що деякі газовидобувні об'єкти через ризики, пов'язані з бойовими діями, законсервовані.