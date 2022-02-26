На трасі Ізюм-Харків обстріляли пасажирський автобус: є жертви

У суботу, 26 лютого, на Харківщині поблизу села Волохів Яр на трасі Ізюм-Харків російські військові обстріляли пасажирський автобус. В результаті загинула 1 особа, 14 поранено.

Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на заступника Ізюмського міського голови Володимира Мацокіна.

"Це був розстріл. Російські військові їхали трасою і розстріляли автобус з людьми", - сказав заступник міського голови міста Ізюм Володимир Мацокін.

Поранених відправили до лікарні в Ізюм.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .