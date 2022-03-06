Документы пленных оккупантов свидетельствуют, что они сразу планировали бомбить города Украины, - Зеленский

Бомбардировку городов и мирных людей русские войска планировали сразу. Об этом, как сказал в своем видеообращении президент Владимир Зеленский, свидетельствуют свидетельства пленных пилотов и их документы.

"Заговорили российские военные, которых взяли в плен наши защитники. Сотни-сотни пленных. Среди них – и пилоты самолетов, бомбивших наши города. Наших мирных людей, - говорит президент Украины. - Мы услышали их показания. Мы увидели документы. Карты. Планы: не вчерашний день, это не импровизация".

По словам президента, вторжение сознательно готовилось с нарушением правил войны.

Поэтому Харьков. Потому Чернигов. Потому Сумы. Потому Мариуполь. И многие другие украинские города-герои увидели чистое зло. Зверство. Так было запланировано. Но это не убьет нашу человечность».

Президент заверил, что с пленными обращаются в рамках Женевской конвенции.

24 февраля 2022 г. президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину. Города обстреливают ракетами. Точат позиционные бои – украинцы пытаются сдержать российские войска. Есть жертвы среди гражданского населения и военных.