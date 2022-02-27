Украина создает иностранный легион теробороны для добровольцев из-за рубежа, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения - Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который будет комплектоваться из иностранцев, которые хотят принять участие в отражении российской агрессии.

Об этом говорится в обращении Владимира Зеленского.

"Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды сил территориальной обороны. Из числа иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны", - говорится в обращении Зеленского.

Президент подчеркнул, что украинцам хватает мужества защищать свою Родину, "однако это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы… против простых прав человека в Европе, против всех правил сосуществования на континенте".

Для записи в Интернациональный легион и по поводу всех деталей обращайтесь к атташе по вопросам обороны Посольства Украины в вашем государстве (контактная информация – на сайте Посольства).

"Дадим миру шанс и защитим Украину, остановим оккупантов вместе!" - говорится в обращении Зеленского.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.