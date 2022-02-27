Україна створює іноземний легіон тероборони для добровольців з-за кордону, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив про формування нового підрозділу – Міжнародного легіону територіальної оборони України, який комплектуватиметься з іноземців, які хочуть взяти участь у відображенні російської агресії.

Про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського.

"Усім іноземцям, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати в нашу державу та поповнити ряди сил територіальної оборони. З-поміж іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України. Це буде ключовим свідченням вашої підтримки. країни", - йдеться у зверненні Зеленського.

Президент наголосив, що українцям вистачає мужності захищати свою Батьківщину, "проте це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи… проти простих прав людини в Європі, проти всіх правил співіснування на континенті".

Для запису до Інтернаціонального легіону та з приводу всіх деталей звертайтесь до аташі з питань оборони Посольства України у вашій державі (контактна інформація – на сайті Посольства).

"Дамо світові шанс і захистимо Україну, зупинимо окупантів разом!" - йдеться у зверненні Зеленського.

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