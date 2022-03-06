Воевать за Украину едут иностранцы из 52 стран - министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

На данный момент общее число заявок достигло почти 20 тысяч.

Иностранцы из 52 стран едут в Украину, чтобы противостоять российской военной агрессии. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Весь мир сегодня на стороне Украины. Не только на словах, но и в делах. Мобилизация свободных людей мира просто поражает. На сегодняшний день к нам приходят опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание, которое они изъявили, мы их не нанимали, это их добровольная готовность воевать на стороне добра", - заявил Кулеба.

Кулеба отметил, что не имеет права раскрывать точное количество иностранцев, которые уже начали становиться на защиту Украины с оружием, а также детализировать по отдельным странам. Но он отметил, что общее число заявок уже приближается к 20 тысячам.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения — Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который будет комплектоваться из иностранцев, которые хотят принять участие в отражении российской агрессии.