Международный розыск, арест, экстрадиция и суд: Венедиктова сообщила о подозрении нардепу Киве

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила народном депутату от “ОПЗЖ” Илье Киве о подозрении и анонсировала его объявление в международный розыск уже в ближайшее время.

Об этом Венедиктова написала в Фейсбуке.

"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Затем последует арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, другой не будет", — отметила Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула: "На основе собранных доказательств считаю, что вы своими действиями и высказываниями нанесли колоссальный ущерб государству Украина. Вы сделали все от вас зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились, вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, вы сделали все, чтобы миллионы украинцев жили на границах соседних государств, а многие никогда не вернулись домой, вы сделали все, чтобы украинские дети больше никогда не увидели своих родителей. Все это вы сделали зря и бесполезно – ничего не получится ни у вас, ни у ваших кураторов. Но узнаете ли вы об этом из СМИ в специально отведенное время для просмотра телевизора, если суд сочтет доводы прокуроров убедительными".

Она добавила: "Это не эмоция… как генеральный прокурор я реализую свое право перевести вас в статус подозреваемого".

Напомним, еще одного народного депутата от "ОПЗЖ" недавно задержали. Нестор Шуфрич фотографировал блокпосты в Киеве. Как только его заметили бойцы 206-го территориального батальона, охрана депутата начала стрелять, но это не помешало теробороне его задержать.