Шмигаль закликав український бізнес відновити роботу

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд обмежить експорт низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні закликав український бізнес відновлювати діяльність, зокрема у безпечних регіонах, куди евакуйовано працівників.

"Я звертаюся до бізнесу. І до тих, хто працює, і хто в ці дні евакуювався в інші регіони. До вас прохання, якщо немає небезпеки, збирайте своїх працівників та відновлюйте виробництво. Ваша допомога сьогодні як ніколи потрібна державі", – заявив він. .

За його словами, економіка воєнного стану передбачає чітке планування потреб, тому держава вже почала розміщувати державне замовлення на підприємствах для забезпечення критичних потреб.

Також він додав, що уряд вже ухвалив рішення про обмеження експорту низки соціально-важливих товарів і сировини, з якої вони виробляються.

Нагадаємо, що президент України Зеленський заявив, що українці, які опинилися без забезпечення через військову агресію Росії, чекає за необхідністю гуманітарну допомогу та грошову виплату в сумі 6500 гривень.