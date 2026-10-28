Суд заборонив Трампу витрачати $20 млн на політичну рекламу з коштів платників податків

Федеральний суддя у Вашингтоні наклала новий блок на рішення адміністрації Дональда Трампа використовувати кошти платників податків для розповсюдження телевізійної реклами, яка вихваляє діяльність президента.

Як пише Dilo,про це повідомляє Вloomberg.

Суд заблокував витрачання $20 мільйонів на телерекламу

Суддя Аліхан наказала американським чиновникам негайно припинити розробку та трансляцію реклами, профінансованої за рахунок 20 мільйонів доларів з держбюджету. Уряд зобов'язаний вжити всіх заходів для зупинки розповсюдження матеріалів.

Обмеження діятиме щонайменше протягом наступних двох тижнів. Позови ухвалили після аналогічного розпорядження суду в Нью-Йорку, яке забороняє витрачати державні кошти до 15 листопада — вже після проміжних виборів.

Демократи оскаржують використання бюджету перед виборами

Приводом для судового розгляду став позов Національного комітету Демократичної партії. Демократи стверджують, що ролик підтримує республіканців у боротьбі за Конгрес.

Використання федеральних коштів дозволяє кандидатам від Республіканської партії перенаправляти власні фінанси на інші цілі перед виборами. Суддя погодилася, що позивачі мають високі шанси довести неправомірність дій адміністрації.

Після хвилі обурення через етичність залучення бюджетних коштів Трамп пообіцяв оплачувати наступну рекламу з особистих ресурсів та коштів свого політичного комітету.

Проте президент обмежив цю обіцянку майбутніми роликами та відмовився покривати витрати за рекламу, яка вже вийшла в ефір.

Нагадаємо, Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск спрямував понад 445 мільйонів доларів на підтримку політичних комітетів, які допомагають республіканцям на проміжних виборах у США, ставши одним із найбільших політичних донорів в історії країни.