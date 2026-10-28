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Суд запретил Трампу тратить $20 млн на политическую рекламу из средств налогоплательщиков

Дональд Трамп.
Дональд Трамп. / Белый дом

Федеральный судья в Вашингтоне наложила новый блок на решение администрации Трампа использовать средства налогоплательщиков для распространения телевизионной рекламы, восхваляющей деятельность президента.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Суд заблокировал расходование $20 миллионов на телерекламу

Судья Алихан отдала приказ американским чиновникам немедленно прекратить разработку и трансляцию рекламы, профинансированной за счет 20 миллионов долларов из госбюджета. Правительство обязано принять все меры для остановки распространения материалов.

Ограничение будет действовать по меньшей мере в течение двух недель. Иски приняли после аналогичного распоряжения суда в Нью-Йорке, запрещающего тратить государственные средства до 15 ноября — уже после промежуточных выборов.

Демократы оспаривают использование бюджета перед выборами

Поводом для судебного разбирательства стал иск Национального комитета Демократической партии. Демократы утверждают, что ролик поддерживает республиканцев в борьбе за Конгресс.

Использование федеральных средств позволяет кандидатам от Республиканской партии перенаправлять свои финансы на другие цели перед выборами. Судья согласилась, что истцы имеют высокие шансы доказать неправомерность действий администрации.

После волны возмущения из-за нравственности привлечения бюджетных средств Трамп пообещал оплачивать следующую рекламу из личных ресурсов и средств своего политического комитета.

Однако президент ограничил это обещание будущими роликами и отказался покрывать расходы на рекламу, которая уже вышла в эфир.

Напомним, Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск направил более 445 миллионов долларов в поддержку политических комитетов, помогающих республиканцам на промежуточных выборах в США, став одним из крупнейших политических доноров в истории страны.

Автор:
Татьяна Бессараб

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