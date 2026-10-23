UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,05

+0,03

EUR

50,44

--0,13

Наличный курс:

USD

45,40

45,26

EUR

51,10

50,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Маск выделил $445 млн на выборы в США: миллиардер стал самым большим донором республиканцев

Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп / Белый дом

Основатель Tesla и SpaceX направил более 445 миллионов долларов в поддержку политических комитетов, помогающих республиканцам на промежуточных выборах в США, став одним из самых больших политических доноров в истории страны.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Только за последний период бизнесмен вложил 77 миллионов долларов в фонд America PAC для поддержки республиканских кандидатов, значительно опередив объемы финансирования других известных доноров, в том числе демократического спонсора Джорджа Сороса.

Политическая активность Маска напрямую связана с будущим его технологической империи, в которую входят компании SpaceX, Tesla, Boring Company и Neuralink.

Деятельность этих компаний строго контролируется федеральными агентствами, а запланированные корпоративные слияния будут подлежать обязательной проверке регуляторных органов.

Кроме того, его роль в руководстве инициативой DOGE по реорганизации правительства окажется под угрозой давления, если демократы получат контроль над Палатой представителей.

Основой стратегии America PAC стали выборочные гонки в Сенат и Палату представителей. Наибольшие расходы комитета пришлись на борьбу за место сенатора от Техаса, где структура Маска перечислила десятки миллионов долларов в поддержку республиканца Кена Пакстона.

Финансирование также охватило конкурентные округа в Огайо, Мичигане, Айове и Мне, где тратятся на прямую агитацию, телефонные звонки и почтовые рассылки.

Благодаря вкладам основателя Tesla Республиканская партия вместе с привлеченными комитетами аккумулировала более 2,1 миллиарда долларов, существенно опередив демократов с их 1,3 миллиарда.

В то же время, оппоненты остро критикуют влияние миллиардера на избирательный процесс, обвиняя его в попытках прямого покупки политического влияния в Конгрессе. Состояние самого Маска, по оценкам аналитиков, сейчас превышает 900 миллиардов долларов.

Ранее The Wall Street Journal сообщал о том, что ограничить Starshield для Украины распорядился Маск после консультаций с Трампом.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности