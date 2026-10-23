Маск выделил $445 млн на выборы в США: миллиардер стал самым большим донором республиканцев

Основатель Tesla и SpaceX направил более 445 миллионов долларов в поддержку политических комитетов, помогающих республиканцам на промежуточных выборах в США, став одним из самых больших политических доноров в истории страны.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Только за последний период бизнесмен вложил 77 миллионов долларов в фонд America PAC для поддержки республиканских кандидатов, значительно опередив объемы финансирования других известных доноров, в том числе демократического спонсора Джорджа Сороса.

Политическая активность Маска напрямую связана с будущим его технологической империи, в которую входят компании SpaceX, Tesla, Boring Company и Neuralink.

Деятельность этих компаний строго контролируется федеральными агентствами, а запланированные корпоративные слияния будут подлежать обязательной проверке регуляторных органов.

Кроме того, его роль в руководстве инициативой DOGE по реорганизации правительства окажется под угрозой давления, если демократы получат контроль над Палатой представителей.

Основой стратегии America PAC стали выборочные гонки в Сенат и Палату представителей. Наибольшие расходы комитета пришлись на борьбу за место сенатора от Техаса, где структура Маска перечислила десятки миллионов долларов в поддержку республиканца Кена Пакстона.

Финансирование также охватило конкурентные округа в Огайо, Мичигане, Айове и Мне, где тратятся на прямую агитацию, телефонные звонки и почтовые рассылки.

Благодаря вкладам основателя Tesla Республиканская партия вместе с привлеченными комитетами аккумулировала более 2,1 миллиарда долларов, существенно опередив демократов с их 1,3 миллиарда.

В то же время, оппоненты остро критикуют влияние миллиардера на избирательный процесс, обвиняя его в попытках прямого покупки политического влияния в Конгрессе. Состояние самого Маска, по оценкам аналитиков, сейчас превышает 900 миллиардов долларов.

Ранее The Wall Street Journal сообщал о том, что ограничить Starshield для Украины распорядился Маск после консультаций с Трампом.