Маск виділив $445 млн на вибори в США: мільярдер став найбільшим донором республіканців

Засновник Tesla та SpaceX спрямував понад 445 мільйонів доларів на підтримку політичних комітетів, які допомагають республіканцям на проміжних виборах у США, ставши одним із найбільших політичних донорів в історії країни.

Як пише Dilo,про це повідомляє Вloomberg.

Лише за останній період бізнесмен вклав 77 мільйонів доларів у фонд America PAC для підтримки республіканських кандидатів, значно випередивши за обсягами фінансування інших відомих донорів, зокрема демократичного спонсора Джорджа Сороса.

Політична активність Маска безпосередньо пов'язана з майбутнім його технологічної імперії, до якої входять компанії SpaceX, Tesla, Boring Company та Neuralink.

Діяльність цих підприємств суворо контролюється федеральними агентствами, а заплановані корпоративні злиття підлягатимуть обов'язковій перевірці регуляторних органів.

Крім того, його роль у керівництві ініціативою DOGE з реорганізації уряду опиниться під загрозою тиску, якщо демократи отримають контроль над Палатою представників.

Основою стратегії America PAC стали вибіркові перегони до Сенату та Палати представників. Найбільші витрати комітету припали на боротьбу за місце сенатора від Техасу, де структура Маска перерахувала десятки мільйонів доларів на підтримку республіканця Кена Пакстона.

Фінансування також охопило конкурентні округи в Огайо, Мічигані, Айові та Мені, де кошти витрачають на пряму агітацію, телефонні дзвінки та поштові розсилки.

Завдяки внескам засновника Tesla Республіканська партія разом із залученими комітетами заку акумулювала понад 2,1 мільярда доларів, суттєво випередивши демократів із їхніми 1,3 мільярда.

Водночас опоненти гостро критикують вплив мільярдера на виборчий процес, звинувачуючи його у спробах прямого купівлі політичного впливу в Конгресі. Статки самого Маска, за оцінками аналітиків, наразі перевищують 900 мільярдів доларів.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв про те, що обмежити Starshield для України розпорядився Маск після консультацій із Трампом.