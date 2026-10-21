Маск особисто розпорядився обмежити роботу Starlink для України – WSJ

Засновник SpaceX Ілон Маск особисто розпорядився обмежити швидкість роботи військової версії Starlink, яку використовує Україна. Це рішення спричинило паніку в Києві та плутанину всередині адміністрації президента США Дональда Трампа

Як пише Dilo, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців та джерела, обізнані із ситуацією.

Маск діяв одноосібно

Видання зауважує, що і Маск, і Трамп останніми тижнями висловлювали обурення через українські удари по російських нафтопереробних заводах, що виробляють дизельне пальне.

Маск і Трамп обговорили рішення щодо Starlink телефоном невдовзі після того, як інформація про обмеження стала публічною. Один зі співрозмовників WSJ також стверджує, що вони обговорювали це питання ще до запровадження обмежень.

Публічні заяви президента України Володимира Зеленського про те, що українці можуть загинути, якщо повноцінну роботу системи не відновлять, спричинили широке обговорення того, хто саме наказав обмежити Starlink.

У Білому домі навіть розпочали неформальне внутрішнє з'ясування обставин.

"На тлі скандалу представники SpaceX зв'язалися з Білим домом, щоб узгодити спільне розуміння ситуації та подальшу публічну позицію, згідно з якою компанія й адміністрація Трампа координували свої дії ще до розпорядження Маска", — розповіли джерела видання.

У понеділок Трамп заявив журналістам, що не знає, хто відповідає за уповільнення Starlink, "але хотів би це з'ясувати".

Деякі американські посадовці стверджують, що Маск діяв одноосібно, а Трамп не віддавав конкретного наказу покарати Україну.

Однак джерело, обізнане із ситуацією, повідомило, що перед запровадженням нового обмеження швидкості Маск спілкувався з кількома високопосадовцями адміністрації, зокрема із самим Трампом.

Starlink забезпечує життєво важливий зв'язок для українських військових на передовій, які атакують російські сили та захищаються від ударів.

WSJ констатує, що ситуація продемонструвала винятковий вплив Маска на перебіг війни, який фактично одним рішенням може змінити перебіг конфлікту.

Обмеження Starlink

Україна залежить від двох супутникових систем. Перша — Starlink компанії SpaceX, яку використовують для зв’язку, забезпечення сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів, що збивають ворожі безпілотники.⠀Друга — Starshield, яка використовується для наступальних військових операцій.⠀

Компанія SpaceX розробила Starshield спеціально для державних замовників і структур, відповідальних за національну безпеку, насамперед Міністерства оборони США. Система використовує супутникове угруповання Starlink як свою основу.

Минулого тижня українські посадовці повідомили, що термінали Starlink військового класу перестали працювати в Україні після встановлення на об'єктах, які рухаються з високою швидкістю.

Це порушило роботу українських безпілотників, що використовують такі термінали у бортових системах наведення під час польотів над територією України.

Представник Міністерства оборони України повідомив у четвер, що термінали знову працюють під час руху, але лише на швидкості до 100 миль на годину (160 км/год).

Тимчасове обмеження роботи критично важливої системи зв'язку відбулося на тлі тиску президента США Дональда Трампа на Київ із вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск тоді написав у соцмережі X, що системи Starshield належать уряду США та перебувають під його контролем. Тому будь-які обмеження швидкості або використання цих систем визначають американські військові чи президент.