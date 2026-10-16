Наказ про обмеження супутникового зв'язку для України надійшов із Білого дому – Reuters

Наказ обмежити роботу супутникової системи, яку Україна використовує для зв'язку на полі бою та проведення операцій із застосуванням безпілотників, надійшов із Білого дому.

Як пише Dilo, про це Reuters повідомили двоє американських посадовців та один представник західної країни, поінформовані про ситуацію.

Наказ надійшов із Білого дому

За словами співрозмовників агенства, керівництво Міністерства оборони США отримало повідомлення про необхідність обмежити роботу сервісу SpaceX Starshield для українських військових.

Посадовці, які спілкувалися на умовах анонімності, не уточнили, хто саме в Білому домі ухвалив це рішення та хто відповідав за виконання наказу.

Пентагон є найбільшим замовником Starshield — військової версії супутникового сервісу Starlink.

Україна залежить від двох супутникових систем. Перша — Starlink компанії SpaceX, яку використовують для зв’язку, забезпечення сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів, що збивають ворожі безпілотники.⠀Друга — Starshield, яка використовується для наступальних військових операцій.⠀

Цього тижня українські посадовці повідомили, що термінали Starlink військового класу перестали працювати в Україні після встановлення на об'єктах, які рухаються з високою швидкістю.

Це порушило роботу українських безпілотників, що використовують такі термінали у бортових системах наведення під час польотів над територією України.

Представник Міністерства оборони України повідомив у четвер, що термінали знову працюють під час руху, але лише на швидкості до 100 миль на годину (160 км/год).

Тимчасове обмеження роботи критично важливої системи зв'язку відбулося на тлі тиску президента США Дональда Трампа на Київ із вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Трамп звинувачує Україну в різкому зростанні цін на енергоносії, яке погіршує перспективи його Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу в листопаді. Однак експерти вважають, що головною причиною подорожчання енергоносіїв є війна США та Ізраїлю проти Ірану. Вона спричинила іранські атаки на енергетичні об'єкти та призвела до фактичного припинення судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

У відповідь на запит щодо наказу обмежити роботу Starshield високопоставлений американський посадовець заявив:

«Президент ніколи не висував такої вимоги».

Білий дім не відповів на запитання, чи могли відповідне розпорядження дати інші представники адміністрації.

Після запровадження обмежень доступу України до Starshield українські представники у вівторок і середу телефонували високопосадовцям Білого дому, Державного департаменту та Пентагону, намагаючись з'ясувати причини рішення.

За словами високопоставленого українського посадовця, Києву повідомили, що рішення ухвалили в Білому домі.

Компанія SpaceX розробила Starshield спеціально для державних замовників і структур, відповідальних за національну безпеку, насамперед Міністерства оборони США. Система використовує супутникове угруповання Starlink як свою основу.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск у середу написав у соцмережі X, що системи Starshield належать уряду США та перебувають під його контролем. Тому будь-які обмеження швидкості або використання цих систем визначають американські військові чи президент.