Вирішує Трамп і військові США: Маск прокоментував обмеження роботи Starlink для України

Гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що не впливає на рішення щодо обмеження роботи терміналів Starlink для української армії, адже не ухвалює рішень щодо швидкості зв'язку для військових.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на допис Маска в соцмережі X.

Таким чином американський мільярдер прокоментував допис колишнього міністра оборони України Івана Федорова, в якому він заявив, що робота Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється, але обмеження для системи Starshield, яку використовують військові, залишаються.

За словами Маска, система Starshield належить уряду США, а правила її використання визначають американські військові та президент.

Окремо Маск зазначив, що Starlink є комерційним сервісом і не може застосовуватися для наступальних воєнних дій.

Україна залежить від двох супутникових систем. Перша — Starlink компанії SpaceX, яку використовують для зв’язку, забезпечення сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів, що збивають ворожі безпілотники.⠀Друга — Starshield, яка використовується для наступальних військових операцій.⠀

Заява пролунала на тлі проблем із супутниковим зв’язком, які українські військові зафіксували 14 жовтня. Обмеження швидкості терміналів Starshield вплинули на роботу безпілотників, зокрема ударних дронів і перехоплювачів.

У Білому домі запевнили Україну, що не причетні до обмежень Starlink

Адміністрація президента США Дональда Трампа відкидає свою причетність до обмежень Starlink в Україні. У Вашингтоні пообіцяли з'ясувати в SpaceX, що сталося, пише Axios.

Однак українські посадовці й надалі мають підозри щодо можливої помсти з боку Маска і Трампа.

Розкол між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським через укладену минулого тижня угоду щодо дизельного пального поглибився в середу після того, як супутникова система, що належить Ілону Маску й використовується Україною, несподівано обмежила роботу, підірвавши спроможність України протистояти Росії.

Українські військові використовують систему супутникового зв’язку Starlink компанії SpaceX для керування розвідувальними дронами та дронами-перехоплювачами.

Коли система працює не на повну потужність, це обмежує можливості України збирати розвідувальні дані, застосовувати дрони-перехоплювачі та завдавати далекобійних ударів по росії.

У середу роботу системи частково відновили, однак українські посадовці досі намагалися з’ясувати, чому швидкість роботи була обмежена і хто за це відповідає.

Обмеження запровадили через кілька днів після нової кризи у відносинах США та України, спричиненої рішенням Трампа скасувати санкції на продаж російської нафти.

Зеленський розкритикував цей крок, після чого Трамп закликав Україну обрати нового президента.

За словами українських посадовців, SpaceX запровадила обмеження у вівторок увечері. Система вимикалася, коли швидкість дрона перевищувала 160 км/год. У деяких випадках зв’язок обривався вже на швидкості понад 80 км/год.

Обмеження Starlink запровадили через кілька годин після того, як українські військові не отримали завчасного попередження про російську атаку балістичними ракетами.

Українські посадовці заявили, що протягом останніх кількох років США передавали такі попередження в межах обміну розвідувальною інформацією між країнами.

Американські посадовці пояснили ситуацію технічною несправністю системи, однак українська сторона підозрює, що це був попереджувальний сигнал від адміністрації Трампа.

"Сьогодні ми зазнали масованих російських атак, і прикро, що водночас у нас виникли труднощі… зі Starlink, із розвідданими та багато інших несподіванок. Ми розраховуємо на партнерство зі США, але хочемо бути дуже чесними, дуже відвертими й залишатися сильним партнером", — заявив Зеленський на початку зустрічі в Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Міністерство оборони України повідомило, що SpaceX продовжує обмежувати швидкість роботи Starlink до 160 км/год. Це значно більше, ніж раніше, але все ще істотно нижче звичайних показників.

Міністерство зазначило, що продовжує підтримувати зв’язок "із партнерами та SpaceX щодо стабільних умов надання послуг і запобігання раптовим обмеженням".

"Ситуація краща, ніж була сьогодні вранці, але 160 км/год недостатньо для перехоплення деяких російських реактивних дронів", — додав український посадовець.

Українські посадовці вважають, що SpaceX навмисно запровадила обмеження, аби змусити Україну погодитися з вимогою Трампа не атакувати російські нафтопереробні заводи.