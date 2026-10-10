Трамп заявив, що Україні треба нового президента: хоче лідера, який "зможе укласти угоду"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні "час обрати нового президента", і запропонував змінити Володимира Зеленського на лідера, який, за його словами, зможе домовитися про завершення війни. Заява пролунала на тлі загострення суперечки між Вашингтоном і Києвом через українські удари по російських нафтопереробних заводах та домовленості США з РФ щодо постачання дизельного пального.

Про це інформує Dilo з посиланням на Clash Report.

"Я думаю, що Україні час обрати нового президента. Я пропоную Україні отримати нового лідера, який зможе укласти угоду", – сказав Трамп журналістам біля Білого дому.

Американський президент звинуватив Зеленського в тому, що той нібито неодноразово втрачав можливості домовитися про припинення війни.

Трамп також знову розкритикував удари України по російських нафтопереробних об'єктах. За його словами, Київ проігнорував прохання Вашингтона не атакувати потужності, пов'язані з виробництвом дизельного пального.

"Зеленський хоче створити проблеми для всього світу. Він хоче створити проблеми для наших фермерів, атакуючи російські нафтопереробні заводи", – заявив президент США.

Трамп додав, що Україна може продовжувати військові операції, однак, на його думку, не повинна завдавати ударів по російському виробництву дизельного пального.

Заява пролунала після того, як Трамп домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про постачання російського дизеля до США та на інші ринки. Американський президент пояснював це прагненням знизити ціни на пальне, зокрема для фермерів, власників ранчо та далекобійників.

Зеленський, своєю чергою, критикував домовленість Вашингтона з Москвою, заявляючи, що вона дає Росії додаткові ресурси під час переговорів про завершення війни.

Трамп і раніше порушував питання проведення виборів в Україні. Водночас українське законодавство не дозволяє проводити вибори під час дії воєнного стану.

Зеленський заявляв, що вибори можна було б організувати протягом 60–90 днів за умови гарантування безпеки виборців партнерами України та внесення парламентом необхідних змін до законодавства.

Нагадаємо, напередодні Трамп повідомив про домовленість із Путіним щодо постачання російського дизеля, яку він пояснив необхідністю знизити ціни на пальне у США та світі.