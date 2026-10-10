Трамп заявил, что Украине нужен новый президент: хочет лидера, который "сможет заключить соглашение"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине "время избрать нового президента", и предложил сменить Владимира Зеленского на лидера, который, по его словам, сможет договориться о завершении войны. Заявление прозвучало на фоне обострения спора между Вашингтоном и Киевом из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и договоренности США с РФ по поставкам дизельного горючего.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Clash Report.

"Я думаю, что Украине пора избрать нового президента. Я предлагаю Украине получить нового лидера, который сможет заключить соглашение", – сказал Трамп журналистам возле Белого дома.

Американский президент обвинил Зеленского в том, что тот якобы неоднократно упускал возможность договориться о прекращении войны.

Трамп также снова раскритиковал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим объектам. По его словам, Киев проигнорировал просьбу Вашингтона не атаковать мощности, связанные с производством дизельного горючего.

"Зеленский хочет создать проблемы для всего мира. Он хочет создать проблемы для наших фермеров, атакуя российские нефтеперерабатывающие заводы", – заявил президент США.

Трамп добавил, что Украина может продолжать военные операции, однако, по его мнению, не должна наносить удары по российскому производству дизельного горючего.

Заявление прозвучало после того, как Трамп договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российского дизеля в США и другие рынки. Американский президент объяснял это стремлением снизить цены на топливо, в частности для фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков.

Зеленский в свою очередь критиковал договоренность Вашингтона с Москвой, заявляя, что она дает России дополнительные ресурсы во время переговоров о завершении войны.

Трамп по-прежнему поднимал вопрос проведения выборов в Украине. В то же время, украинское законодательство не позволяет проводить выборы во время действия военного положения.

Зеленский заявлял, что выборы можно было бы организовать в течение 60–90 дней при условии обеспечения безопасности избирателей партнерами Украины и внесения парламентом необходимых изменений в законодательство.

Напомним, накануне Трамп сообщил о договоренности с Путиным по поставке российского дизеля, которую он объяснил необходимостью снизить цены на топливо в США и мире.