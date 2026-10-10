США могли пригрозити Україні припиненням передачі розвідданих через удари по НПЗ РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилила тиск на Україну через удари по російських нафтопереробних заводах. Американська сторона хоче, щоб Київ припинив такі атаки в односторонньому порядку, а український чиновник стверджує, що під час переговорів пролунала навіть погроза припинити передачу американських розвідданих.

Про це інформує Dilo з посиланням на Axios.

За словами американського чиновника, рішення Трампа домовлятися з Росією щодо дизельного пального було ухвалене після того, як президент України Володимир Зеленський нібито проігнорував близько шести прохань Вашингтона припинити удари по російських НПЗ.

У Білому домі занепокоєні тим, що ефективні українські атаки скоротили російське виробництво пального, сприяли обмеженню його експорту та додатково тиснуть на світові ціни. За словами співрозмовника Axios, це вже позначається і на американських споживачах.

Зеленський, за даними видання, пропонував іншу модель: Україна готова припинити удари по російських НПЗ, якщо Москва у відповідь перестане атакувати українські електростанції.

Однак американський чиновник заявив, що Трамп не вважає українські атаки на російські нафтопереробні заводи рівнозначними ударам РФ по українській енергомережі та хоче одностороннього припинення атак з боку Києва.

Тема стала одним із найгостріших моментів восьмигодинних переговорів у Маямі за участю Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера та української делегації.

За словами українського чиновника, американські представники дали зрозуміти, що Трамп може припинити надання Україні розвідувальної інформації, якщо Київ продовжить ігнорувати прохання щодо НПЗ.

Американський чиновник заперечив, що йшлося про пряму погрозу. За його версією, Віткофф і Кушнер лише наголосили, що США залишаються важливим партнером України, надають боєприпаси та розвіддані, а тому очікують, що Київ не здійснюватиме дій, які шкодять американським споживачам.

Паралельно Вашингтон обговорює з Москвою енергетичні домовленості, які мають збільшити пропозицію пального та знизити ціни. Сам Зеленський назвав домовленість Трампа з Путіним щодо дизелю "несправедливою та нечесною".

Попри конфлікт навколо НПЗ, переговори у Маямі стосувалися й майбутньої мирної угоди. Сторони обговорювали гарантії безпеки для України, післявоєнне фінансування відбудови та армії, бюджетний дефіцит, перспективу вступу до ЄС і майбутні відносини з НАТО.

Нагадаємо, у вересні Дональд Трамп уже закликав Україну припинити удари по російських НПЗ, пов'язавши атаки з дефіцитом дизельного пального та зростанням цін на світовому ринку.

Окрім цього, вчора Трамп провів переговори з Володимиром Путіним, за підсумками яких заявив про домовленості щодо масштабного експорту російського дизельного пального на ринок США та світу, після чого Мінфін США призупинив дію санкцій.