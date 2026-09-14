Трамп звинуватив Зеленського у дефіциті дизельного пального і закликав припинити удари по російським НПЗ

Президент США Дональд Трамп закликав українського президента Володимира Зеленського припинити удари по російській паливній інфраструктурі та нафтопереробним заводам, заявивши, що вони призвели до дефіциту дизеля на світовому ринку.

Як пише Dilo, про це глава Білого дому сказав під час інтерв'ю журналістам.

Зеленський має припинити удари по російських НПЗ

За словами Трампа, представники його адміністрації вже просили Зеленського припинити атаки на російські об'єкти з виробництва дизельного палива. У дефіциті він звинуватив саме українські удари, а не власну війну з Іраном, яка обмежила поставки нафти з Близького Сходу.

"Зеленський має зробити одну річ. Він повинен припинити виводити з ладу виробництво дизельного палива в Росії. Нехай він атакує цілі, але не дизельне паливо, тому що він створює дефіцит дизельного палива. Це відбувається не через Близький Схід. Це відбувається через те, що відбувається з Росією та Україною. Тому ми поговорили про це з Зеленським. Є багато інших цілей. Не атакуйте дизельне паливо, тому що це завдає шкоди всьому світу. Ми не хочемо, щоб він атакував дизельне паливо", - заявив президент США.

Ціни на дизель у США

Випад Трампа проти Зеленського через удари по російським НПЗ стався на тлі рекордного зростання цін на дизель у США та Європі.

У США дизель уже перевищив $6 за галон, оновивши історичний максимум. У Європі рекорди б'є оптова вартість дизеля щодо нафти – премія за переробку вперше перевищила $100 за барель.

Причина в тому, що на світовому ринку зараз дефіцит не так самої нафти, як готового дизельного палива.

Росія втретє продовжила заборону на експорт дизелю для виробників до 30 вересня на тлі рекордної серпневої серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

До початку безпрецедентної серії українських ударів по російських НПЗ, Росія була одним із найбільших експортерів дизелю у світі, забезпечуючи близько 10% світових поставок.

Наслідки глобального дефіциту вже відчутні: запаси дизелю у США впали до найнижчого сезонного рівня за всю історію спостережень, а Європа вперше за сім років почала закуповувати паливо в Мексики.

Одночасно виникли проблеми з постачанням з Близького Сходу, а американські НПЗ працюють майже на межі та одночасно змушені нарощувати експорт, щоб компенсувати нестачу палива на інших ринках.

Тому кожен новий удар по російському НПЗ зараз додатково нервує світовий ринок.

Але для США проблема вже не лише зовнішньополітична. Дорогий дизель збільшує витрати американських фермерів, вантажоперевізників та промисловості, розганяючи ціни практично на всі товари.

І хоча Трамп каже, що нинішній дефіцит "не пов'язаний із Близьким Сходом", аналітики вважають перебої з постачаннями з Перської затоки ще однією причиною зростання цін (крім ударів України по російським НПЗ).

Трамп не перший американський посадовець, який звинувачує українські удари в зростанні цін на дизель: тижнем раніше про це заявляв міністр енергетики Кріс Райт.

Також міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що українські удари по російській енергетиці призводять до енергетичної кризи.