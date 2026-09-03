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У Трампа звинуватили Україну у світовій енергетичній кризі через удари по російським НПЗ

Скотт Бессент, міністр фінансів США
Скотт Бессент. Фото: scotsmanguide.com

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що удари України по російській енергетиці, зокрема по нафтопереробним заводам, призвели до енергетичної кризи у світі.

Як пише Dilo, про це він сказав в інтерв’ю для Fox News. 

Американський чиновник зазначив, що енергетична криза виникла, оскільки Україна почала завдавати ударів по російським НПЗ.

"Ми переживаємо енергетичний шок зараз на тлі двох війн. Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні об’єкти та продукти нафтопереробки, що спричиняє зростання цін на світовому ринку", – заявив Бессент.

Другою причиною енергетичного шоку, з яким зіткнувся світ, очільник Мінфіну США назвав війну з Іраном.

Бессент висловив переконання, що після завершення війни з Іраном "ціни підуть вниз".

Зазначимо, Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. Лише за серпень Україна завдала щонайменше 21 удару по НПЗ Росії — це місячний рекорд з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Це спричинило нову хвилю дефіциту бензину в  російських регіонах.  При цьому обсяги нафтопереробки в РФ впали до найнижчого рівня за понад 20 років.

Нещодавно, після атаки 26 серпня четвертий за величиною російський нафтопереробний завод і другий за обсягами виробник бензину у РФ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" повністю зупинив роботу після атаки дронів.

Українські атаки вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це Росія втретє продовжила заборону на експорт дизелю.

Автор:
Світлана Манько

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