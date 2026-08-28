Нафтопереробка впала до 20-річного мінімуму: удари по російським НПЗ спричинили дефіцит пального

У серпні 2026 року Україна завдала рекордної кількості ударів по російських НПЗ — щонайменше 21 атаку. Це спровокувало другу хвилю дефіциту пального в РФ, змусивши регіони впровадити нормування бензину, а обсяги нафтопереробки впали до найнижчого рівня за понад 20 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Показники переробки

У серпні Росія переробила в середньому трохи більше 3,8 млн барелів на день. Для порівняння: у літній період цей показник зазвичай становив від 5,3 до 5,5 млн барелів на день.

Унаслідок цього виробництво та постачання бензину на внутрішній ринок за перші три тижні серпня скоротилися майже на 20% у річному обчисленні. Виробництво дизельного пального впало більш ніж на 23%, проте внутрішнє постачання дизелю зменшилося лише на 3% завдяки запровадженій забороні на його експорт.

Черги, нормування та ціновий розрив

Як зазначають аналітики, паливна криза позначилася на повсякденному житті понад 50 млн російських водіїв. Дефіцит зафіксовано в десятках регіонів від Балтійського моря до Сибіру. У багатьох областях діє нормування пального, а мешканці Москви повідомляють про черги з 30–50 авто на заправках.

На незалежних АЗС ціна бензину перевищує 100 рублів (близько $1,20) за літр, тоді як на станціях великих нафтових компаній вона становить менше 80 рублів. Попри брак пального, водії не бажають купувати його за підвищеними цінами.

Реакція влади і прогнози

За прогнозами EA Analytics, у вересні обсяги переробки можуть трохи зрости до 4,2 млн барелів на день, проте ризики подальшого зниження залишаються високими в разі продовження атак ЗСУ.

На тлі дефіцита пального, уряд Росії продовжив заборону на експорт більшості видів бензину до кінця січня 2027 року.

Нагадаємо, уряд Росії обговорює можливість продовження заборони на експорт дизельного пального, оскільки Україна продовжує завдавати ударів по нафтопереробних заводах держави-агресора рекордними темпами.