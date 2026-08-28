Україна та Румунія домовилися про оперативні рішення для прискорення руху суден Сулінським каналом

Україна, Румунія та Європейська Комісія провели спільну робочу зустріч, на якій узгодили комплекс заходів для збільшення пропускної спроможності Сулінського каналу та скорочення часу очікування суден.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на результати переговорів представників ДП "АМПУ", Мінагрополітики, Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії, Адміністрації Нижнього Дунаю та керівництва ініціативи "Шляхи солідарності" Єврокомісії.

Сторони синхронізували плани модернізації каналу з потребами українського Дунайського кластеру в умовах підвищеного логістичного навантаження.

Ключові домовленості щодо оптимізації судноплавства

За підсумками переговорів сторони погодили такі кроки:

Спільний центр: створення постійного координаційного центру АМПУ та AFDJ для оперативного регулювання руху флоту;

Збільшення оглядових груп: розширення штату румунських митних і прикордонних служб для одночасного оформлення більшої кількості суден;

Нічна навігація: продовження реалізації проєкту "PRIMUS", що передбачає забезпечення цілодобового проходження флоту каналом;

Навчання фахівців: організація спільних тренінгів для українських і румунських морських агентів та митних брокерів щодо процедур оформлення за стандартами Шенгенської зони;

Збільшення трафіку: спільна координація дій для нарощування загальної кількості суднопроходів.

Усунення затримок та оформлення документів

Під час зустрічі окрему увагу приділили коректності інформаційного висвітлення ситуації на каналі. Морським агентам наголосили на необхідності ретельної перевірки власної документації перед публічними заявами щодо причин простоїв, зокрема своєчасності подання, коректності заповнення та оперативного усунення зауважень контрольних служб для швидкого вирішення проблем із конкретними суднами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Румунія планує вдвічі збільшити транзит українського зерна. Країна розглядала можливість подвоїти щомісячну транзитну потужність агропродукції з України до 4 мільйонів тонн через дунайські маршрути до чорноморського порту Констанца.