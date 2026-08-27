Майже 60 суден очікують входу до українських портів на Дунаї

Біля Сулінського каналу в Румунії утворилася черга з близько 50–60 суден, які очікують входу до українських портів на Дунаї. Частина суден стоїть уже понад тиждень, а затримки призводять до зростання вартості логістики.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Зернова біржа".

Черга суден біля Сулінського каналу

Зростання черги пов’язане з припиненням роботи глибоководних портів України. Після цього фрахтувальники почали активніше спрямовувати судна до дунайських портів, що суттєво збільшило навантаження на маршрут.

Коли біля Сулінського каналу одночасно очікувало близько 20 суден, потік вдавалося обслуговувати без значних затримок. Однак після збільшення їхньої кількості ситуація різко ускладнилася.

Однією з головних причин затримок є нестача румунських лоцманів. Саме вони мають право проводити судна через канал. Додатково пропускну спроможність обмежує те, що оформленням суден займається лише одна комісія, а сама процедура може тривати до двох годин.

Водночас окремі категорії суден, зокрема ті, що перевозять живу худобу, проходять канал поза загальною чергою.

Тривале очікування вже позначилося на вартості перевезень. Зокрема, для судна дедвейтом 6 тис. тонн добова ставка демереджу зросла з $4 тис. до $6–7 тис.

Експерти порівнюють нинішню ситуацію з 2022 роком, коли різке збільшення вантажопотоків через дунайські порти також спричинило дефіцит лоцманів. Водночас ефективного механізму координації між румунською та українською адміністраціями досі не створено.

У результаті черга біля Сулінського каналу створює додаткове навантаження на дунайський маршрут у момент, коли він знову набув особливого значення для українського експорту.

Нагадаємо, російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру фактично зупинили рух до портів Великої Одеси. Це створює пряму загрозу для експорту понад 30 млн тонн української агропродукції та стабільності світових продовольчих ринків.