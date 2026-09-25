Російським ударом знищено основний розподільчий центр відомого алкогольного бренду (ФОТО)

Внаслідок російської атаки 22 вересня 2026 року було знищено основний розподільчий центр Aznauri в Одеській області. Це вже другий удар по інфраструктурі виробника алкогольних напоїв за рік.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі компанії.

У результаті влучання та масштабної пожежі було знищено складські приміщення площею близько 8 000 м² та значний обсяг готової продукції.

"Це вже другий серйозний удар по інфраструктурі, протягом останнього року. На щастя люди не постраждали", — повідомили в Aznauri.

Знищений склад Aznauri

У вересні 2025 року внаслідок масованої атаки були суттєво пошкоджені виробничі потужності Aznauri в Україні, де виробляли бренді для українського ринку. Найбільше тоді постраждали цех розливу та складські приміщення. Після цього виробничі процеси вдалося відновити.

За повідомленням компанії, запаси основної продукції сформовані в достатній кількості, тому її постачання на український ринок продовжується. Водночас найближчим часом можливі тимчасові обмеження щодо окремих позицій асортименту.

Про Аznauri

Aznauri — це популярний український алкогольний бренд, який успішно продається вже понад 10 років і представлений у трьох великих категоріях: коньяки (бренді), тихі та ігристі вина. Його продукція є володарем багатьох міжнародних нагород та відзнак експертного журі. Всі напої виготовляються з добірних сортів винограду, витримуються та купажуються з дотриманням класичних традицій виноробства.

Раніше повідомлялося, що на Одещині після ворожих ударів спалахнули складські приміщення мережі продуктових супермаркетів.