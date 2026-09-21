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Ворожі удари спричинили пожежу на складах мережі супермаркетів на Одещині

фото
Удар по Одещині: загорілися склади мережі супермаркетів

На Одещині після ворожих ударів спалахнули складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. 

Як пише Dilo, про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Пожежа на складах супермаркетів

За попередніми даними, люди не постраждали.

За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про складські приміщення мережі "Сільпо". Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Рятувальники ліквідували пожежу. Їхню роботу ускладнювала загроза повторних повітряних ударів.

Фото 2 — Ворожі удари спричинили пожежу на складах мережі супермаркетів на Одещині
Фото 3 — Ворожі удари спричинили пожежу на складах мережі супермаркетів на Одещині

Нагадаємо, у неділю, 20 вересня, внаслідок російської атаки один зі складів української мережі супермаркетів "ЕКО Маркет" зазнав пошкоджень.

Удари РФ по складам

  Росія з серпня 2026 року цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці України.

За словами  міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає. 

Лише за останні тижні пошкоджень зазнали такі підприємства:

  • кондитерська корпорація Roshen – російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів;
  • мережа магазинів "Аврора" – російська атака зруйнувала розподільчий центр мережі;
  • мережа магазинів "Фора" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі в Київській області, який мережа "Фора" почала використовувати лише декілька днів тому. Магазини "Фора" продовжують роботу в звичному режимі, а команда перебудовує логістичні маршрути для безперебійного постачання товарів на полиці;
  • мережа магазинів "Коло" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій; 
  • склад мережі Varus – знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками.
Автор:
Ольга Опенько

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