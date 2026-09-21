Ворожі удари спричинили пожежу на складах мережі супермаркетів на Одещині

На Одещині після ворожих ударів спалахнули складські приміщення мережі продуктових супермаркетів.

Як пише Dilo, про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Пожежа на складах супермаркетів

За попередніми даними, люди не постраждали.

За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про складські приміщення мережі "Сільпо". Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Рятувальники ліквідували пожежу. Їхню роботу ускладнювала загроза повторних повітряних ударів.

Нагадаємо, у неділю, 20 вересня, внаслідок російської атаки один зі складів української мережі супермаркетів "ЕКО Маркет" зазнав пошкоджень.

Удари РФ по складам

Росія з серпня 2026 року цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці України.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.

Лише за останні тижні пошкоджень зазнали такі підприємства: