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У Києві внаслідок російського обстрілу пошкоджено склади дистриб’ютора систем безпеки Ajax

пожежа, обстріл, ДСНС
Ворожий обстріл пошкодив склади Secur / Фото ілюстративне: ДСНС Києва

Увечері 10 вересня внаслідок влучання ворожого безпілотника в Оболонському районі Києва спалахнули склади компанії Secur — дистриб'ютора української технологічної компанії Ajax та провідних світових брендів у сфері систем безпеки, енергозбереження й розумного дому.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Secur.

Персонал уникнув травмувань завдяки дотриманню правил безпеки та перебуванню в укритті під час повітряної тривоги.

"Найголовніше — всі співробітники в безпеці. Частина товарного запасу пошкоджена, можливі тимчасові затримки з окремими замовленнями", — зазначили в компанії.

Попри пошкодження частини складських приміщень, Secur продовжує діяльність і не передбачає дефіциту систем безпеки на українському ринку. В компанії заявивли, що потреби партнерів і покупців будуть закриватися у повному обсязі.

Команда Secur вже розпочала реалізацію антикризового плану та готує детальні роз'яснення для клієнтів щодо подальшого графіка обслуговування.

"Найкраща допомога та підтримка для Secur зараз – це ваші замовлення, довіра та продовження спільної роботи", — заявили в компанії.

Про Secur

Компанія Secur працює на українському ринку систем безпеки з 2008 року. Постачає та встановлює системи відеоспостереження й інші рішення для безпеки, а також займається їх інтеграцією на підприємствах та інших об'єктах.

Secur також продає обладнання для систем безпеки, зокрема камери відеоспостереження, та працює з рішеннями для енергозбереження і "розумного дому".

За даними компанії, портфель її клієнтів складається як  з вітчизняних, так і іноземних компаніїй та фінустанов, зокрема "Укрзалізниця", Cargill, Kuehne + Nagel, Mondelez, Nestle, Danone, TNT, DBSchenker, ProCreditBank, Porsche, CAT, MacPaw та інші.

Нагадаємо, 11 вересня російські війська вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві — у Дніпровському й Оболонському районах. В одну з них влучили двічі.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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